Rio de Janeiro planeja 40 dias de Carnaval de rua em 2022

A Prefeitura do Rio de Janeiro planeja compensar o cancelamento do Carnaval deste ano com uma festa grandiosa em 2022. Num edital publicado pela RioTur, empresa municipal de turismo, estão previstos desfiles de 500 blocos oficiais entre 27 de janeiro a 6 de março do próximo ano, além dos desfiles oficiais das escolas de samba, que acontece no Sambódromo da Sapucaí.

Em 2020, somente o Carnaval de rua envolveu mais de 7 milhões de pessoas na cidade, ao longo de 50 dias, de acordo com uma estimativa da Prefeitura. Só não teve mais porque o governo limitou a saída de vários blocos por questão de segurança.

Réveillon 2022 no Rio de Janeiro deve reunir 3 milhões de pessoas

O Réveillon do Rio de Janeiro é outra festa que já está na programação da Prefeitura. São esperados 3 milhões de pessoas em eventos oficiais organizados em dez bairros. Serão 13 palcos espalhados na cidade, além da tradicional queima de fogos na orla carioca.

O planejamento para a chegada de 2022 na capital fluminense inclui três palcos em Copacabana: em frente ao Copacabana Palace, um próximo à Rua Santa Clara e outro no Leme. Além das balsas com fogos de artifício, outros dez pontos poderão ter eventos na virada, entre eles a Praia do Flamengo e duas locações inéditas: o Boulevard Olímpico e a Praça Guilherme da Silveira, em Bangu.

No último Réveillon, em função da pandemia, não houve queima de fogos na orla e poucas pessoas circularam pela orla carioca na virada do ano.

Leonardo Cassol 20/08/2021 às 21:21