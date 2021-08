Ruivinha de Marte revela que recusou convite para A Fazenda 13; saiba o motivo

A influencer de Manaus, Ruivinha de Marte, contou que foi convidada pela Record TV para participar de “A Fazenda 13”, mas recusou a proposta. O nome dela já vinha sendo dado como certo no elenco do programa, pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo ela, o motivo de não ter aceitado participar do reality show foi para se dedicar à carreira de cantora. “Foi pra Fazenda [o convite]. Eu tenho tenta coisa pra fazer na música. Então, por essa razão, eu não pude aceitar, porque eu tô querendo estourar na música mesmo. São muito compromissos e eu tenho que aproveitar esse hype que está acontecendo agora”, contou ao programa Fofocalizando.

Moradora do Coroado, na zona Leste de Manaus, Ruivinha estourou no TikTok com seus vídeos engraçados de dança. Ela participou de programas em rede nacional, foi tietada por famosos e até o rapper estadunidense Snoop Dogg compartilhou um vídeo seu.