Sem a presença do público, vereadores de Sena retomam sessões nesta terça-feira

Após o fim do recesso parlamentar, os vereadores de Sena Madureira irão retornar nesta terça-feira (3), às sessões ordinárias na Câmara Municipal; porém, sem a presença do público. O encontro começará às 18 horas e será presidido pelo vereador Jacamin (PP).

Segundo ele, mesmo no recesso os vereadores atenderam várias demandas. “Na verdade, não estava tendo sessão, mas o nosso trabalho é contínuo principalmente agora com as demandas relacionadas aos ramais”, salientou.

Nesse segundo semestre os debates deverão ser mais acalorados entre os vereadores que integram a base do prefeito Mazinho e os que apoiam o governo. Aliás, o prefeito conseguiu ampliar sua base na Câmara fisgando três vereadores que foram eleitos pela oposição: Sidney Araújo (PP), Canário (PTB) e Denis Araújo (PSDB). Atualmente oito vereadores estão no bloco do oficialismo.