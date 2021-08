Senac abre vagas para cursos em Rio Branco; saiba tudo e inscreva-se

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/Acre) abre inscrições para quatro cursos técnicos e Escola Aberta de Informática no Núcleo de Educação Profissional (NEP), uma das unidades operativas em Rio Branco. As vagas são nos cursos de Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Administração, Técnico em Computação Gráfica, Técnico em Transações Imobiliárias, Técnico em Informática e Técnico em Logística, com aulas presenciais de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h e previsão de início em setembro de 2021.

O curso de habilitação técnica em recursos humanos tem carga horária de 800 horas e investimento de 12x de R$149,00 no boleto ou em 10x no cartão de crédito. Para cursar, é necessário ter no mínimo o 2º ano do Ensino Médio e ser maior de 16 anos.

Já o curso de técnico em administração, tem carga horária de 1.000 horas, com investimento de 14x de R$159,00 no boleto ou em 10x no cartão de crédito, neste curso também é necessário que o aluno interessado tenha no mínimo o 2º ano do Ensino Médio e idade igual ou superior a 16 anos.

O curso de habilitação técnica em computação gráfica também tem carga horária de 1.000 horas e requer que o aluno tenha o 2º ano do Ensino Médio e ser maior de 16 anos, contudo, o investimento para este curso é 14x de R$200,00 no boleto ou em 10x no cartão de crédito.

Para habilitar-se como técnico em transações imobiliárias, o interessado deve passar pelo curso com carga horária de 900 horas e investimento de 14x R$172,00 no boleto ou em 10x no cartão de crédito. O curso requer que o aluno esteja no 3º ano do Ensino Médio e tenha idade igual ou superior a 18 anos.

O curso com maior carga horária é o de técnico em informática, com 1.200 horas. Para este curso, é necessário ter o Ensino Médio ou cursando e ter 16 anos ou mais. O investimento é de 18x de R$160,00 no boleto ou em 10x no cartão de crédito.

O último curso com vagas abertas é de técnico em logística, com investimento de 12x de R$149,00 no boleto ou em 10x no cartão de crédito. Para este curso, é necessário ter o Ensino Médio ou cursando e ter idade igual ou superior a 16 anos. A carga horária é de 800 horas.

Cursos da escola aberta de informática disponíveis

As vagas são para os cursos de Windows 10, Windows 10 + Internet, Digitação, Word, Excel, Power Point, Corel Draw e Adobe Photoshop CC, com horários disponíveis no turno da manhã e tarde. Os pagamentos são à vista ou no cartão de crédito, os investimentos são a partir de R$30,00.

Para realizar a matrícula, os interessados devem ir ao prédio do Senac Palácio do Comércio, localizado na avenida Ceará, 3.258, bairro Abraão Alab em Rio Branco, com RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de endereço atualizado. Para menores de 18 anos, é necessário estar acompanhado dos pais ou algum responsável no ato da matrícula. Para maiores informações, entre em contato no número 3301-5868 ou acesse o site do Senac.