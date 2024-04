Com o objetivo de evitar fraudes durante a aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou uma nota reforçando a segurança da prova, que será realizada no próximo dia 5 de maio.

De acordo com o MGI, as principais estratégias utilizadas pelos organizadores para manter a lisura do processo são: Os candidatos não poderão levar os cadernos de prova quando terminarem o teste; Coleta de digitais; Exame grafológico; Detectores de metais; Equipamentos eletrônicos serão lacrados em uma embalagem e armazenados embaixo da mesa; Detectores de ponto eletrônico. Confira a reportagem completa em Direção Concursos, parceiro do Metrópoles.