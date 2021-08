“Será antieconômico para o Acre um novo concurso para a Polícia Civil”, dispara Roberto Duarte

O Cadastro de Reserva da Polícia Civil foi um dos assuntos abordados pelo deputado estadual Roberto Duarte, durante a sessão da Assembleia Legislativa, desta terça-feira, 17. “Não poderia deixar de falar deste assunto diante de tudo que estamos acompanhando pelos meios de comunicação”, disse.

Segundo o parlamentar, não cabe mais a discussão se o cadastro de reserva existe ou não. “Já está provado que o edital previu este item. O que podemos discutir é o posicionamento dos deputados estaduais em relação a um novo concurso para a Polícia Civil. Isso vai gerar despesa e desgastes desnecessários. Será antieconômico para o Acre. Eu sou contra!”, disparou Duarte.

Em sua fala, Roberto Duarte citou que a Polícia Civil do Acre possui um déficit de 40% a 50% de efetivo. “A população precisa de mais segurança. O Gladson Cameli se elegeu com essa bandeira de fortalecer a segurança pública do Acre. Governador, respeite a validade do concurso que está em andamento”, solicitou.