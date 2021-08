Tudo igual: Ceará e Flamengo fazem jogo equilibrado e empatam no Castelão

Ceará e Flamengo fizeram boa e equilibrada partida no Castelão. No primeiro tempo, as duas equipes tiveram poucas chances, até que, aos 31, Vina abriu o placar do jogo. O Flamengo ensaiou uma pressão antes do intervalo, mas não conseguiu marcar. Na volta para o segundo tempo, foi o Vozão quem mais criou perigo, mas foi Vitinho, aos cinco, que anotou. A partir daí, o jogo ficou lá e cá, com chances para os dois lados, mas sem bola na rede. Fim de papo e tudo igual no marcador!

E COMO FICA NA TABELA?

Com o empate, o Ceará chegou aos 24 pontos estacionou em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, que segue com duas partidas a menos do que a maioria dos adversários, chegou aos 28 e pulou de quinto para quarto lugar.

