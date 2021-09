Acre é o estado com mais registros de focos de queimadas no início de setembro, diz Inpe

O Acre é o estado brasileiro que mais foi atingido por queimadas no período de 01 a 08 de setembro. Quem diz isto é o relatório diário automático do Programa Queimadas, do Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais (Inpe), lançado nesta quinta-feira (09). Somente em números acumulados de focos de satélite de referência, 1.125 registros foram captados pelo satélite AQUA_M-T.

No último dia 08 de setembro, foram registrados 127 focos em todo o estado, com uma diferença percentual de 61% em relação ao número registrado no dia anterior, que foram de 79.

Ontem, o Acre também ficou entre o top 10 de localidades com focos acumulados, se encaixando na sétima colocação. Somente em Rio Branco, 32 focos foram captados.

Quatro municípios acreanos se destacam também entre os que mais apresentam focos acumulados em setembro. Feijó (229), Sena Madureira (150), Tarauacá (117) e Rio Branco (115), nesta ordem, são os que compõem a tabela.