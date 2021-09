Acreana Gleici retorna ao AC, abre jogo sobre candidatura a deputada pelo PT e declara apoio a Lula; veja tudo!

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

A campeã do BBB e ex-participante do ‘No Limite’ da Globo, Gleici Damasceno, usou seu Instagram na manhã desta segunda-feira (20), para responder algumas curiosidades dos seus mais de 5,7 milhões de seguidores.

A acreana compartilhou algumas respostas; entre elas, Gleici abriu o jogo sobre seus novos projetos e deve retornar ao Acre para dar continuidade a sua série que mostra as curiosidades do seu estado. Gleici viajou pelo interior do Acre e compartilhou histórias em oito episódios em IGTV. Ilustrando a pergunta, Gleici mostrou um clique no município de Xapuri na Casa de Chico Mendes.

Gleici também comunicou que esse ano ainda deve apresentar novidades como atriz. Questionada por um seguidor sobre se ‘rola’ filme ou novela ainda esse ano?! Gleici respondeu que ‘sim’.

Sobre política, a acreana que é filiada no PT do Acre, não descarta a possibilidade de uma candidatura ao cargo de deputada pelo seu partido, e também declara seu apoio a Lula as eleições 2022.