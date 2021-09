Amazônia: seis curiosidades sobre a maior floresta do mundo

Consequência da atividade humana

A Amazônia desempenha um papel crucial para o planeta porque absorve e concentra o carbono que, de outra forma, estaria na atmosfera. No entanto, essa capacidade está diminuindo como resultado do desmatamento descontrolado e das mudanças climáticas, tornando-se um emissor de carbono em vez de um sumidouro.

A boa notícia é que nossas ações diárias podem proteger o bioma. Por exemplo, enxaguar bem os recipientes de plástico antes de descartá-los, pois os produtos químicos neles encontrados podem contaminar diferentes fontes de água, como rios, lagos e o mar, e interromper o ciclo biológico da vida marinha e terrestre, comenta Rosa Vázquez Espinosa. Fernando Trujillo acrescenta que o consumo responsável e consciente é uma boa forma de evitar processos de sobre-exploração em muitos lugares do planeta, inclusive na Amazônia.

Como parte do Dia da Amazônia, a National Geographic divulga a campanha O Que Você Faz Importa, que convida o público a adotar novos hábitos baseados em cinco pilares: reduzir o consumo de energia; evitar o uso de plásticos descartáveis; repensar o consumo; adotar meios de transporte sustentáveis; e inspirar os outros, gerando consciência e participação.

A National Geographic promove ações e iniciativas para conscientizar a população sobre a importância de cuidar da Amazônia e do planeta. Entre as iniciativas para gerar consciência e ação diante dessa problemática, ela desenvolveu uma página dedicada ao tema, na qual o público encontrará uma gama de informações sobre a região amazônica, além de contar com matérias especiais assinadas pelos exploradores Nat Geo, que atuam na linha de frente de projetos de pesquisa e exploração, ajudando a expandir o conhecimento do público e gerando soluções para um futuro mais sustentável. Confira mais na hub page temática https://www.nationalgeographicbrasil.com/amazonia.

Programação especial na TV

No Dia da Amazônia, 5 de setembro, o canal National Geographic contará com uma programação especial. A partir das 14h30, serão exibidas produções com a temática amazônica como pano de fundo, iniciando com “Reality na Selva”, “Peru: Luta pela Sobrevivência” e “Maravilhas da Linha Equatorial Amazônia: Chuvas que Transformam”. Em seguida, serão exibidos “A Arca: Espécies em Perigo Trabalho ao Máximo” e “A Vida em 24 Horas Brasil: Paraíso Mortal”. Para finalizar o especial, o canal exibe a produção original “Brasil Selvagem: A Sombra do Gavião” e “Brasil Selvagem: Biomas Rituais da Floresta”.

Looks sustentáveis e slow fashion

Além do hub editorial no site e a programação especial na TV, a National Geographic também convidou os estilistas Dayana Molina e Sioduhi, do Coletivo Indígenas Moda BR, para produzir uma coleção promocional (não disponível para venda) através das suas marcas NALIMO e SIODUHI STUDIO. Juntos, os estilistas convidados expressaram suas manifestações para retratar as mudanças climáticas na Amazônia e alertar sobre a situação de desmatamento através de peças slow fashion, utilizando materiais sustentáveis e ressaltando a importância do consumo consciente para o nosso planeta. Além disso, todas as peças foram 100% produzidas por profissionais indígenas.

Para mais informações, acesse https://www.nationalgeographicbrasil.com/amazonia.