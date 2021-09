Analista do Sebrae no Acre é premiada no “Histórias de Quem Atende”

A premiação da 4ª edição do programa “Histórias de Quem Atende”, idealizado pelo Sebrae Nacional, aconteceu nesta quarta-feira (15), na modalidade online. A iniciativa, que contou com a participação de mais de 200 inscritos, tem o objetivo de reconhecer e valorizar a atuação diferenciada dos profissionais do atendimento do Sistema Sebrae junto ao cliente.

Com o mote “A sua voz transforma”, que representa a potência da voz dos profissionais do atendimento da instituição, a edição premiou as 10 melhores histórias de atendimento. O Sebrae no Acre foi premiado pela história intitulada “Império do Coco, de MEI a ME”, resultado do atendimento realizado pela analista Julciléia Ferreira.

“Participar deste programa nos proporciona mostrar o resultado que o Sebrae faz acontecer no dia a dia, apesar das adversidades. É muito gratificante ver a evolução de empresas, assim como a Império do Coco, que contam com o apoio do Sebrae”, disse a analista.

O Sebrae preza por um atendimento que gere relacionamento e mudanças nos pequenos negócios, tornando-os mais competitivos e sustentáveis. O atendimento com a Império do Coco iniciou em 2020, durante os principais desafios da pandemia, quando ainda estava no porte de Microempreendedor Individual (MEI).

De acordo com Julciléia Ferreira, a partir da consultoria, a empresa conseguiu o registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), se tornou uma Micro Empresa (ME), e é a única empresa de água de coco legalizada, com registro nos órgãos sanitários do estado do Acre.

“Me emociona ver que o propósito do Sebrae de transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável do Brasil, somado à nossa visão de futuro de sermos referência na promoção do empreendedorismo e geração de valor para os pequenos negócios, vem a confirmar na prática, o Sebrae que o Brasil precisa”, finalizou.