Após Sesacre pedir ‘pausa’ no envio de novas doses, AC recebe mais de 100 mil vacinas contra Covid-19

Chega nesta quinta-feira (16) no Acre o 50º lote de vacinas contra covid-19, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Ao todo, são 118.500 doses, sendo 117.000 da Pfizer e 1.500 da AstraZeneca/Fiocruz.

Os imunizantes serão desembarcados no Aeroporto de Rio Branco, nesta tarde, às 14h (horário local).

O governador Gladson Cameli informou em uma coletiva à imprensa ainda nesta semana que o Ministério da Saúde encerraria nos próximos dias o envio de mais doses ao Acre porque parte dos imunizantes está vencendo.

O chefe do executivo fez ainda um apelo à população para que procure os pontos de vacinação, principalmente para completar o ciclo com a segunda dose e/ou terceira dose (a última para pessoas com mais de 70 anos e imunossuprimidos).

Na terça-feira (14), o Programa Nacional de Imunização Estadual (PNI) pediu que o Governo Federal pausasse o envio de doses da Pfizer e CoronaVac ao Acre para evitar estragos.