Assassinos de casal morto no Belo Jardim vão a banco de réus

Os cinco acusados pelos assassinatos do casal Cosmo Ribeira Moura e Tereza da Silva Santos, mortos em janeiro de 2020, dentro de casa, no bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco, estão no banco de réus nesta terça-feira (28). O casal foi assassinado a tiros e golpes de facão após a casa em que morava ter sido invadida pelos bandidos.

O duplo homicídio só foi percebido no dia seguinte, quando vizinhos viram o carro da família abandonado em cima da calçada. Quando um dos vizinhos foi ver o que estava acontecendo no interior da residência, encontrou o casal morto.

Depois de intensas investigações, a polícia chegou aos bandidos. Tereza da Silva Santos era sogra da então secretária de Estado da Fazenda do Governo do Estado, Samirames Plácido Dias.

No banco dos réus, nesta terça-feira, estão sendo julgados os mandantes e os executores do crime: Alisson Souza Olinda, Marciano Melo Marinho, Antônio Eliel de Souza Gomes e os irmãos Francisco e Jeferson Almeida da Silva. A sessão está sendo realizada na 1ª Vara do Tribunal do Júri no Fórum Criminal e deve entra pela noite.

A expectativa é por uma condenação pesada para todos os envolvidos, já que eles mataram as vítimas sem a menor chance de defesa, quando o casal dormia.