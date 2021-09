Babá que foi agredida por patroa chegou a desmaiar e cair em cima de criança; veja vídeo

A babá Raiana Ribeiro, de 25 anos, chegou a desmaiar e cair em cima de uma das filhas da ex-patroa Melina Esteves França, após ser agredida pela mulher, em um apartamento no bairro do Imbuí, em Salvador. O caso aconteceu horas antes da vítima pular do 3ª andar do prédio, para fugir de mais agressões. [Veja o vídeo CLICANDO AQUI]