BR-317 poderá romper a qualquer momento em Epitaciolândia, diz site

No verão de 2019, o jornal oaltoacre denunciou que a BR 317 poderia se romper dentro da cidade de Epitaciolândia. Uma parte da estrada que liga o principal fluxo da transpacífico está prestes a desmoronar.

O local ficar na Avenida Amazonas, que corta a cidade de Epitaciolândia, ligando à ponte que também vem causando transtorno por ser de mão única, está com um desnível acima de 15 centímetros e bem visível.

Ano passado, pouco acima devido buracos que dificultava o trânsito, recebeu um paliativo por parte do Dnit. Um funcionário teria dito que o local iria ser melhorado neste ano de 2020.

Com o perídio da chuva chegando, o barranco indica que não irá suportar o fluxo de veículos, principalmente de grande porte que passa por ali todos os dias.

Com o início das obras do anel viário e aumento do tráfego, o trecho da avenida tende a ceder a qualquer momento. O prefeito do Município, Sérgio Lopes, esteve na Capital se reunindo com representantes do Dnit e Deracre para cobrar uma ação o mais rápido possível.