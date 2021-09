Closet Tropical faz mega bazar em Sena com peças femininas novas a partir de R$ 59,90; confira!

A Closet Tropical realiza nesta sexta-feira (3) e no sábado (4) um mega bazar em Sena Madureira com ofertas especiais de vários tipos de roupas femininas.

A oportunidade é também um queima de estoque das roupas em ótimo estado da coleção anterior da loja.

As peças, que englobam vestidos, calças, macacão, blusas e muito mais, serão ofertadas a partir de R$ 59,90.

O evento inicia às 16h e vai até 21h nesta sexta, e encerra no sábado, das 10h às 17h, na casa da Paula Andreia, localizada na Rua Manoel Gonçalves, bairro do Bosque, em frente à Igreja do Véu.

Para mais informações, é possível entrar em contato pelo (68) 99985-8825 ou (68) 99923-6171.