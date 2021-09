Concurso Banco do Brasil: orientações para as provas objetivas

As provas objetivas do concurso Banco do Brasil vão ocorrer no próximo domingo, 26. E nesta reta final, os candidatos devem se manter atentos aos procedimentos para aplicação das avaliações durante a pandemia.

Conforme orientações descritas no edital, os inscritos devem chegar ao local de prova com no mínimo uma hora de antecedência do início da aplicação dos exames, que irão ocorrer no turno da tarde, das 13h às 18h.

O candidato deve se apresentar ao local com o cartão de confirmação impresso, documento de identidade original com foto, máscara de proteção e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

É importante ressaltar que a máscara de proteção deve ser a que previne a contaminação pela Covid-19, que cubra total e simultaneamente a boca e o nariz da pessoa. O candidato deverá permanecer com a máscara facial durante todo o tempo em que estiver no local de prova.

A organização da prova irá disponibilizar material necessário para higienização, mas é recomendado que o candidato leve álcool em gel para uso pessoal, acondicionado em recipiente de material transparente. Além disso, alimentos e bebidas levados pelos candidatos também deverão estar em embalagens transparentes.

Já sobre máscara facial, em entrevista à Folha Dirigida, o gerente executivo de concursos da Fundação Cesgranrio, Oscar Cunha, destacou a importância de o candidato levar máscaras faciais extras para realizar a troca a cada duas horas.

E reforçou que o candidato que comparecer ao local de prova sem máscara de proteção não participará do concurso.

“Não teremos máscaras para distribuição. O candidato que se apresentar sem a máscara será barrado.”

Concurso BB é o maior da história do país

A aplicação das provas do concurso do Banco do Brasil está cercada por muitas expectativas. E a Fundação Cesgranrio, que organiza a seleção, tem uma imensa responsabilidade pela frente.

No entanto, o gerente executivo de concursos da organizadora disse que está tudo pronto. E que a equipe responsável pela aplicação já está orientada para o dia da prova.

“Estamos devidamente preparados dentro das normas sanitárias estabelecidas e de acordo com o edital divulgado”

A seleção, que oferece 2.240 vagas imediatas e outras 2.240 em cadastro de reserva, reúne 1.605.751 inscritos, sendo 136.198 no Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de agente comercial.

Sobre o tamanho do concurso BB, o gerente executivo lembrou que a equipe da Cesgranrio faz parte do consórcio aplicador do Enem e de outras avaliações de larga escala.

“Já fizemos trabalhos do mesmo tamanho e volume, o que facilita muito a nossa logística pela expertise já adquirida esses anos todos.”

Como serão as provas do concurso Banco do Brasil?

Os candidatos do concurso Banco do Brasil serão avaliados por meio de provas objetivas e uma redação. Os exames vão ocorrer no próximo domingo, 26, e terá cinco horas de duração.

A avalição vai contar com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos.

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação (15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Após a primeira etapa, os candidatos serão classificados por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.

Serão eliminados aqueles que obtiverem aproveitamento inferior a 50% no conjunto das provas objetivas, em Conhecimentos Básicos ou na parte Específica.

Além disso, será eliminado o candidato com nota zero em qualquer uma das disciplinas. Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação, no modelo de um texto dissertativo-argumentativo, terá caráter eliminatório. A avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período. Os selecionados serão contratados, durante esse prazo.