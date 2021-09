Concurso ICMBio: qual o salário atual dos técnicos e analistas?

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) recebeu autorização do Ministério da Economia para realizar novo concurso com 171 vagas efetivas. Desse total, 110 oportunidades são para técnico ambiental (nível médio) e 61 para analista ambiental (nível superior).

Mas quais são os salários atuais dos servidores do ICMBio? Folha Dirigida separou essas informações. Os técnicos ambientais têm vencimento básico de R$2.222,94. Esse valor ainda é acrescentado por gratificação de desempenho de 80 pontos (R$1.382,40) ou de 100 pontos (R$1.728).

Tal gratificação é calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores. Conforme a lei, até que sejam processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, as gratificações serão pagas no valor correspondente a 80 pontos.

Os técnicos ainda recebem auxílio-alimentação de R$458 por mês. Veja as possibilidades:

Técnico ambiental Vencimento básico Gratificação Auxílio-alimentação Total Gratificação 80 pontos R$2.222,94 R$1.382,40 R$458 R$4.063,34 Gratificação 100 pontos R$2.222,94 R$1.728 R$458 R$4.408,94

No caso dos analistas, os vencimentos básicos são de R$4.720,84. A gratificação de desempenho de 80 pontos é de R$3.368,80 e de 100 pontos de R$4.211. Inserindo o auxílio-alimentação de R$458, os valores totais podem ser de:

Analista ambiental Vencimento básico Gratificação Auxílio-alimentação Total Gratificação 80 pontos R$4.720,84 R$3.368,80 R$458 R$8.547,64 Gratificação 100 pontos R$4.720,84 R$4.211 R$458 R$9.389,84

Os servidores do ICMBio ainda têm direito a outros benefícios, como auxílio-transporte, plano de saúde, encargos sociais, gratificação natalina, cujos valores são variáveis.

Concurso ICMBio: edital deve ser publicado até março de 2022

A partir da autorização para novo concurso, o ICMBio já pode iniciar os preparativos do edital. Por tradição, uma comissão é formada para conduzir todos os trâmites até a homologação do processo seletivo.

Depois da formar a comissão, o instituto focará na escolha da banca organizadora que ficará à frente do recebimento das inscrições e aplicação das provas. O Cebraspe foi o contratado para o último concurso do ICMBio , aberto em 2014.

De acordo com a portaria que autoriza o concurso, o edital precisa ser publicado em até seis meses, ou seja, até 6 de março de 2022. É possível, no entanto, que esse prazo seja encurtado, com grandes chances de as regras da seleção serem divulgadas ainda em 2021.

As provas deverão ser aplicadas quatro meses após o edital, seguindo orientações do Decreto 9.739 que regulamenta os concursos públicos no Executivo Federal.

O ICMBio também pode encurtar esse prazo para dois meses, como tem acontecido na maioria dos concursos federais. Foi o caso da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e, a mais recente, Controladoria Geral da União (CGU).

Além do ICMBio, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) também teve aval para abrir concurso com 568 vagas efetivas. A oferta será para carreiras dos níveis médio e superior.

Último concurso ICMBio para efetivos ocorreu em 2014

O último concurso do ICMBio para efetivos foi realizado em 2014, sob a organização Cebraspe. Na ocasião, a oferta foi de 271 vagas em cargos dos níveis médio e superior. As oportunidades foram distribuídas da seguinte forma:

Analista Administrativo: 20 vagas no DF;

Analista Ambiental: 30 vagas no MT e PA;

Técnico Administrativo: 168 vagas no AM, BA, DF, GO, MT, PA, PB, PI, PR, RJ, SC E SP;

Técnico Ambiental: 53 vagas no AM, DF, ES, GO, MA, PA, PB, PE, PR, SP.

Além das 271 vagas imediatas, foram convocados 163 excedentes, totalizando 434 chamadas de aprovados.

Os concorrentes foram avaliados por prova objetiva e redação. Foram dois exames objetivos, um de Conhecimentos Básicos e outro de Conhecimentos Específicos.

Conhecimentos Básicos

Total de 50 questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Atualidades, Legislação e Ética no Serviço Público.

Conhecimentos Específicos

Total de 70 questões de temas relativos a cada cargo:

Técnico Administrativo: Noções de Administração



Analista Administrativo: Administração geral Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento Público Administração de Recursos Materiais