Cantor acreano Heitor Costa faz dueto com Mari Fernandez antes de show no reality de Cremosinho

O cantor Heitor Costa, natural de Rio Branco, Acre, está pronto para agitar a primeira noite do reality show “Cremo House”, durante a “Festa do Pijama”, organizada pelo renomado humorista Cremosinho. Com uma legião de fãs que ultrapassa a marca de um milhão nas redes sociais, Heitor Costa está a caminho do reality na capital cearense.

Em uma postagem recente em sua conta oficial no Instagram, Heitor Costa revelou aos seus seguidores que está a caminho do reality, onde surpreenderá os participantes. Entre os participantes está a influenciadora digital Rogéria Rocha.

A chegada do talentoso artista promete agitar os fãs do cantor acreano e participantes do reality nas redes sociais. Antes de embarcar para a sede do reality, localizada em uma mansão à beira-mar, Heitor gravou um vídeo ao lado de Mari Fernandes no aeroporto, onde fizeram um dueto. Veja o vídeo.