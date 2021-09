Da beleza dos ipês ao descanso de jacarés, biólogo faz ‘tour do alto’ e mostra belezas do Pantanal; VÍDEO

Contratado para registrar a soltura de tamanduás, reintroduzidos na natureza após os incêndios no Pantanal, o biólogo e produtor audiovisual Luiz Mendes, de 27 anos, se deparou com a florada dos ipês e aproveitou os momentos de folga para, “do alto”, registrar as belezas do bioma pantaneiro, mostrando as flores, o pôr do sol e até o descanso dos jacarés à beira do rio.