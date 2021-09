Deputado estadual Fagner Calegário é elogiado na Câmara de Vereadores

Na Câmara de Vereadores de Rio Branco, nesta terça-feira, o presidente da Central de Apoio às Associações de Moradores e outras Entidades Civis Organizadas do Estado do Acre (CEAMES-ACRE), Francisco Ribeiro, reivindicou melhorias para o município e agradeceu o apoio do Deputado Fagner Calegário.

O presidente de bairro disse estar se sentindo abandonado pelo poder executivo municipal por não haver políticas públicas que promovam a participação social e cidadã de crianças e adolescentes, para que essas ações possam aumentar a permanência dos jovens nas escolas e reduzir os riscos de que eles ingressem no mundo das drogas e do crime.

Em meio as reivindicações, Ribeiro elogiou o trabalho do Deputado Estadual Fagner Calegário, demonstrando apoio e parabenizando-o pelas ações feitas em mandato. Calegário promove a transformação social, atendendo mais de 500 crianças através do esporte, além de estar disponibilizando bolsas para instrutores esportivos em diversas modalidades, apoiando as pequenas escolinhas e academias de artes marciais e dessa forma contemplando os bairros que antes não haviam investimentos.

“Temos aqui, de fato um representante do povo e dos interesses que a comunidade anseia. Quero afirmar que estamos sendo ouvidos pelo deputado estadual Fagner Calegário. O esporte incentiva e promove a participação social e inclusão sociocultural dos jovens, impulsionando-os para um futuro melhor”, afirmou o presidente do CEAMES-ACRE.