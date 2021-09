Detran e Sincoauto realizam eventos durante a Semana de Trânsito 2021

A Semana Nacional de Trânsito (SNT) acontece todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro e neste ano, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) e o Sindicato das Auto Moto Escolas (Sincoauto) promovem quatro eventos em parceria com as Auto Escolas de Rio Branco e outros municípios.

A SNT conforme disposto no artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é realizada em todo país, com ações no objetivo de conscientizar motoristas, motociclistas, passageiros, ciclistas e pedestres. O tema deste ano é “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.

No Acre, quatro eventos serão realizados e contam com a participação de diversas auto escolas da capital e de municípios próximos, mas os eventos são abertos para toda população. Além disso, durante os eventos, haverá sorteio de brindes como bonés, camisetas, capacetes, carteira nacional de habilitação de moto (sem a taxa do Detran e exames – carga horária mínima exigida pelo Contran) e entre outros.

Confira a programação da Semana de Trânsito com as auto escolas:

– 18 de setembro – sábado: Carreata – concentração no Estacionamento do Arena da Floresta, às 8h.

– 19 de setembro – domingo: Cicleata – concentração no Lago do Amor, às 8h.

– 20 de setembro – segunda-feira: Abertura oficial, às 8h e Seminário às 10h – no Auditório da OAB/AC.

– 25 de setembro – sábado: Motocicleata e encerramento – concentração no Palácio Rio Branco, às 8h.