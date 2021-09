Dicas da Benzedeira: o poder da laranja; benefícios da fruta vão muito além da vitamina C

Hoje vou falar sobre o poder da laranja! Você provavelmente deve achar que a laranja somente se utiliza para preparar aquele gostoso suco ou comer no pé da árvore, a laranjeira. Outros conhecem apenas a fruta cortadinha para acompanhar aquela feijoada de quarta-feira.

Pois bem, aqui vão algumas superdicas da Benzedeira sobre a poderosa laranja!

Poder místico: Amor, Sorte, Dinheiro, Adivinhação.

Há muito tempo os chineses consideram esta fruta como um símbolo da sorte e de boa fortuna. Na antiguidade, como árvore do conhecimento.

Sachês:

Cascas e sementes podem ajudar nos trabalhos de amor e felicidade conjugal. São feitos sachês preparados com estes itens, mais pétalas vermelhas, que ajudam também nas relações entre o casal.

Sementes de laranja como oráculo:

Vai mais uma dica da benzedeira! Quando você comer uma laranja, pense em uma pergunta na qual a resposta seja sim ou não. Conte as sementes, se der um número par, a resposta é não; já se o número de sementes for ímpar, a resposta para a sua pergunta é sim!

Escalda-pés e banhos:

Flores de laranjeira fazem com que a pessoa, através do escalda-pés ou do banho, fique mais atraente, pois a sua vibração fica mais elevada, dando aquele “up”.

Chá de casca de laranja:

A laranja é usada para indigestão, diarreia, tosses que não param nunca e cólicas de bebês. Tire a casca da laranja, deixe pendurada na sombra em um local bem ventilado, secando durante 7 dias. Faça o chá com esta casca.

Poção estimulante:

Para fazer a poção estimulante, todos os ingredientes devem ser secos. Laranja, alecrim, canela, casca de limão, cravo, maçã picada, tangerina. Junte e soque todos eles. Precisando daquele empurrão para seguir o dia? Consuma logo pela manhã.

Texto: Cris Meinberg, terapeuta vibracional sensitiva e benzedeira da Terra do Bugio