Dória ou Leite? Disputa presidencial causa racha no PSDB; no Acre, partido define quem pode apoiar

Se aproximando das eleições de 2022, o Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB) já tem uma disputa interna entre seus membros para definir quem será o candidato a presidente do Brasil.

Dois nomes já ganham foco e dividem a sigla em todo o país: os dos governadores de São Paulo e Rio Grande do Sul, João Dória e Eduardo Leite, respectivamente.

O diretório do PSDB no Acre já se posicionou a favor de Dória com o os grupos do Pará, Paraná e São Paulo. Até o momento, apenas Minas Gerais optou por Leite.

A CNN sugeriu que outros políticos também podem surgir nesse cenário, apontando como possibilidades o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, e o senador Tarso Jereissati.