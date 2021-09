Dr. Jenilson Leite realiza atendimento de saúde no Bujari, em parceria com vereadora e igreja

Na manhã deste sábado, 04, o deputado e médico Dr. Jenilson Leite (PSB) realizou atendimento de saúde no município de Bujari. A ação de saúde realizada na Igreja Evangélica Apostólica Missionária Base, a convite da pastora Luciana Souza, com o apoio da vereadora do município, Aparecida Rocha.

“Nós estamos organizando nosso gabinete, reunindo nossas forças e estamos saindo de município a município a convite de prefeitos, associações, igrejas e sindicatos para podermos dar nossa contribuição. E nós estamos ajudando naquilo que podemos, pois entendemos que quando resolvemos o problema de saúde de uma pessoa ou quando fazemos um diagnóstico que dá tempo da pessoa se tratar, nós estamos mudando a vida daquela pessoa para sempre. E nós temos visto isso acontecer em todos os municípios que passamos, às vezes, onde as pessoas estão esperando muito tempo um exame ou consulta e o Estado não consegue chegar até essas pessoas e nós chegamos”, disse o médico Jenilson Leite.

O atendimento de saúde que foi realizado na Igreja no loteamento Maia, foi ofertado consultas médicas, exames de ultrassonografia e eletrocardiograma.

Para a vereadora do Bujari, Aparecida Rocha, este é um momento de alegria, “Nós estamos felizes e queremos agradecer ao Dr. Jenilson pela parceria de poder está aqui atendendo estas famílias. Muitas vezes esses moradores têm dificuldade de conseguir um exame ou de levar seus exames ao médico, e hoje, graças essa parceria estamos aqui, ajudando de alguma forma a população de Bujari”, disse.

Leidimaura (Maura) , moradora da cidade de Bujari há 43 anos, fala da importância do atendimento para as pessoas do loteamento Maia, devido as dificuldades que os moradores tem para conseguir exames especializados. ” Um atendimento muito bom, através da iniciativa da vereadora Aparecida, estamos tendo esse atendimento e é muito gratificante. Tivemos acessos a exames de difícil acesso pelas pessoas carentes, a exemplos dos moradores desse loteamento. A maioria são carentes e não tem condições mesmo de pagar uma consulta, um exame. Por isso, a gente fica muito feliz, principalmente com a forma que o Dr. Jenilson atende. Eu não conhecia ele pessoalmente, só pelas redes sociais, pelo trabalho que ele desempenha. Mais uma vez agradecemos ao senhor e esperamos que volte mais vezes”, disse a moradora.