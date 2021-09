Geisy Arruda é punida pelo Instagram por sexualizar o maníaco Lázaro Barbosa

“O Instagram falou que eu estava fazendo apologia ao crime. Fui quase cancelada. Só porque eu quis fazer uma gracinha. Não era o serial killer, mas aquele baiano com aquele corpo atlético no meio do mato. Eu estava olhando pelo lado sexual, e não julgando a pessoa do Lázaro. Eu estava viajando na put***, né?”, disse ela ao UOL.

A escritora, que lança nesta quinta-feira (9/9) seu terceiro livro de contos eróticos, afirma ter recebido um aviso da rede social. “Tiraram do ar e mandaram uma notificação. E ainda colocaram, ‘você corre o risco de perder a sua conta’. Quase me lasquei por causa do Lázaro e essa minha criatividade. Fui suspensa e ainda levei uma ameaça. A minha sorte é que eu já sou cancelada mesmo e não deu em nada.”