Gil do Vigor assusta americanos ao gritar seus bordões e mostra cena constrangedora

Duas das coisas que mais contribuiu para o sucesso de Gil do Vigor foi os seus bordões memoráveis e seu jeito bem animado de agir no confinamento do Big Brother Brasil. Essa mistura não tem dado muito certo nos Estados Unidos e essa cena curiosa foi mostrada em vídeo.

O ex-BBB embarcou para a Califórnia para fazer o seu PhD em Economia e deve ficar um bom tempo no país estrangeiro, que pelo visto não aceitou seus gritos e “cachorradas”: “Eu acho que eu vou ser expulso dos Estados Unidos. Povo daqui não tem senso de humor, não? Eu não posso berrar”.

Gilberto confessou, nos Stories do Instagram, que os americanos se assustaram com seu jeito expansivo de agir no meio da rua: “Eu estou pelo meio da rua gritando. Eu faço ‘Brasil’, aí o povo se assusta. Todo mundo olha pra minha cara. O povo fica com medo, se assustando”.

Por fim, o pernambucano deixou claro que não pretende se moldar e deixou um recado carinhoso para seus fãs: “Vou gritar e berrar ‘Brasil’ porque eu não tenho vergonha na cara. Todo mundo tá me vendo. Que situação! Eu não consigo me segurar. Eu vou me lascar. Qualquer coisa eu volto, porque meus vigorentos amam meus gritinhos, aqui [nos EUA] não”.

Já quando chegou nos EUA há alguns dias, a reação de Gil do Vigor foi outra, de comemorar a realização do seu sonho: “Meu primeiro registro aqui em São Francisco e eu, óbvio, quero dividir com vocês toda a minha felicidade! Daqui pra frente é só coisa nova e eu vou mostrar tudo pra vocês, que eu não sou obrigado. Vigorem meus amores e nunca desistam dos seus sonhos”.

Confira:

