Hospital de Sena: internações por Covid-19 nesta quarta-feira estão zeradas, diz direção

Com a campanha de vacinação atingindo cada vez mais pessoas, a cidade de Sena Madureira vive atualmente uma nova realidade concernente à covid-19. Se em datas anteriores o Hospital de campanha ficou abarrotado de pacientes, nesta quarta-feira (8), não há ninguém internado por complicações com a doença.

De acordo com Michael Kelles, Diretor-administrativo do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, o número de internações nos últimos meses vem diminuindo de maneira expressiva. “Graças a Deus, não estamos mais vivendo aquele sufoco. Hoje as internações zeraram, mesmo assim, é fundamental que a população continue adotando os cuidados devidos”, comentou.

O hospital de campanha que funcionava no Salão paroquial da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição foi, há dias, desativado. Em contrapartida, o Governo do Estado, por meio da Sesacre, adaptou uma ala no João Câncio Fernandes para atender os pacientes em caso de necessidade.

Em todas as unidades básicas de saúde de Sena Madureira existem doses da vacina contra a covid-19. “As doses do imunizante são ofertadas para pessoas com 12 anos de idade em diante, sem comorbidades. Quem ainda não compareceu às unidades, pedimos que busquem o atendimento porque a vacinação é muito importante”, destacou Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização em Sena Madureira.

Pelos cálculos da saúde municipal, mais de 21 mil moradores já receberam a 1ª dose da vacina anti-covid em Sena Madureira.