Jogador do Chelsea tem casa invadida e medalha da Champions roubada; vídeo

O lateral Reece James, do Chelsea, teve sua casa invadida e roubada na última terça-feira (14/9), na Inglaterra. O jogador divulgou as imagens da ação dos bandidos nas redes sociais.

Segundo James, os bandidos roubaram as medalhas dos títulos da Champions League, da Supertaça e do vice-campeonato da Eurocopa, com a Inglaterra. Veja a postagem do jogador no Instagram, com as imagens da ação dos ladrões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Reece James (@reecejames)

“Estas medalhas foram conquistadas em representação do Chelsea e da Inglaterra – honras que nunca me podem ser tiradas, quer tenha ou não as medalhas físicas para o provar. No entanto, estou apelando a todos os meus fãs do Chelsea e da Inglaterra para ajudar a identificar e denunciar esses indivíduos desprezíveis que nunca serão capazes de descansar enquanto as evidências se acumulam contra eles”, disse o defensor do Chelsea, que não estava em casa no momento do roubo.