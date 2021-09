Jornalismo da Ufac promove evento em alusão aos 20 anos de curso no estado

Entre os dias 15 a 17 de setembro, o curso de bacharelado em Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac) promoverá a X Semana Acadêmica de Comunicação (Seacom). O evento, que ocorrerá de forma virtual em decorrência da Covid-19, é aberto à comunidade e tem como tema a criação do curso de Jornalismo, que ocorreu há 20 anos, em 2001.

Como a universidade ainda não liberou as atividades no campus e o curso precisava dar prosseguimento às programações, a tradicional Seacom precisou ser remodelada a fim de atender às necessidades do momento, bem como de discutir sobre os temas mais relevantes da comunicação.

A coordenadora do evento e professora do curso, Tatyana Lima, falou que, mesmo diante deste período de aulas e demais atribuições remotas, a ideia é mostrar que os trabalhos não foram interrompidos. Por conta disto, a organização achou mais que necessário incentivar os alunos, professores e comunidade a se engajar em prol de mais uma edição do evento.

“O evento é um esforço coletivo de professores, alunos, técnicos, colaboradores, e este ano devido a temática, contaremos com a participação de alguns dos nossos egressos. A Seacom é um espaço importante para colocarmos na prática o tripé de ensino, pesquisa e extensão que alicerça as universidades públicas”, contou.

PROGRAMAÇÃO

Para realizar a inscrição na X Seacom, é necessário que o ouvinte acesse o link https://bit.ly/Seacom2021 até às 23h59 da próxima segunda-feira (13) e preencher com os dados pessoais. O evento contará com convidado da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e mesas-redondas que discutirão sobre mercado de trabalho, retrospectiva do curso, bem como o lançamento de um livro sobre “Micro-história italiana e Jornalismo em o Olho da Rua, de Eliane Brum” e análises semióticas.

É importante ressaltar que haverá certificado fornecido pela plataforma da própria universidade aos que se inscreverem e participarem dos três dias. A programação será divulgada na íntegra nas redes sociais do evento (@seacom.ufac) e no site (https://www.seacomufac.wordpress.com).