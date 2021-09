Jovem tantar roubar moto usando arma de brinquedo para pagar dívida com traficante em Rio Branco

Um rapaz identificado apenas como Kelvin, de 19 anos, foi preso acusado de assalto na noite desta quinta-feira (16), no cruzamento da Rrua Marechal Deodoro com a Avenida Ceará, na área central de Rio Branco.

Segundo informações de um casal, que supostamente foi vítima do acusado, eles estavam trafegando sentindo centro-bairro, quando pararam no semáforo que estava fechado e acabaram sendo rendidos por Kelvin já com uma arma de brinquedo em punho e apontando para a cabeça do condutor pedindo que ele entregasse a motocicleta.

O homem, ao perceber que se tratava de um assalto, acabou saindo de cima da motocicleta com a esposa e ambos correram para uma praça do Estádio José de Melo, que fica próximo ao local. Policiais civis à paisana que estavam na praça, correram e conseguiram render Kelvin que ainda tentava levantar a moto que tem 250 cilindradas e havia caído durante o assalto.

O suspeito foi rendido e recebeu voz de prisão e em seguida foi entregue a uma guarnição da Polícia Militar do 1° Batalhão que foi acionada pela vítima. Na delegacia, o rapaz disse ser réu primário e que tentou realizar o roubo pois estava devendo cerca de R$ 2.500 de drogas para um traficante da parte alta da cidade, e o veículo seria a maneira que ele tinha para fazer o pagamento.

O casal se apresentou na Delegacia de Flagrantes (Defla), onde realizou um boletim de ocorrência contra Kelvin por roubo.