Concurso do TJAC: banca divulga locais para reaplicação de provas; veja detalhes

A banca responsável pelo concurso público do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Instituto Verbena, divulgou nesta terça-feira (7) os locais de reaplicação das provas do certame para o cargo de analista judiciário, na área de Direito.

As novas provas serão aplicadas no próximo domingo (12), na capital acreana, Rio Branco, e em Cruzeiro do Sul. Mais de 1,6 mil candidatos irão refazer os exames.

As provas do concurso público do TJAC foram aplicadas no dia 24 de março deste ano. O cancelamento aconteceu após os candidatos constatarem que os cadernos de questões estavam incompletos. Em alguns estaria faltando questões objetivas, e em outros, a parte discursiva. A questão gerou revolta entre os candidatos.

De acordo com o cronograma do TJAC, o gabarito preliminar da prova objetiva e da prova discursiva será divulgado já na segunda-feira (13). Enquanto o gabarito final será publicado no dia 21, e o resultado preliminar no dia 22 de maio.

Os locais de prova podem ser acessados por meio do endereço eletrônico

https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2024/tj-ac/.