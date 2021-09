Líder indígena do AC vai à França acompanhar lançamento de filme sobre invasão de terras

O cacique Ninawa, da etnia Huni Kuí, localizada no interior do Acre, está em turnê por várias cidades da França para acompanhar o lançamento do filme documentário Terra Libre, produzido pelo diretor Peter Gert-Bruch, fundador da ONG Planète Amazone.

O evento será na quinta-feira (24).

Ninawa faz parte de uma delegação de indígenas brasileiros chamada Aliança Guardiães da Mãe Natureza e é a primeira liderança indígena a pisar no território desde o início da pandemia.

O longa trata da luta encabeçada pelo cacique Raoni para sensibilizar políticos e empresários sobre a importância de combater a invasão de terras indígenas.

“Atualmente estamos com uma luta muito grande, primeiro por conta do atual governo brasileiro. A maior luta que temos hoje é para defender nossos direitos tradicionais sobre nossos territórios, direitos constitucionais garantidos em 1988 na Constituição brasileira”, disse o representante à reportagem do Bol.

“É muito importante a divulgação deste filme porque vai levar para a sociedade o que realmente está acontecendo e a conscientização de que a responsabilidade de cuidar da biodiversidade deste planeta é de todos”, finalizou.