Humorista Cremosinho expõe intimidade com Rogeria Rocha ao celebrar aniversário da acreana

O influenciador e humorista Cremosinho, conhecido por seu conteúdo descontraído e bem-humorado, compartilhou nesta segunda-feira (22) declarações de amor para sua namorada, a influenciadora e criadora de conteúdo acreana Rogeria Rocha. Com uma base de seguidores de 8,3 milhões em sua rede social, Cremosinho, de forma aberta, revelou momentos íntimos e românticos de seu relacionamento com Rogeria.

Em suas postagens, o influenciador postou stories e registros na cama ao lado de Rogéria Rocha, evidenciando a cumplicidade e a intimidade do casal. Além disso, Cremosinho compartilhou com seus seguidores um gesto romântico, enviando flores para a amada, que se encontrava no Acre, em comemoração ao seu aniversário de 33 anos, ocorrido nesta segunda-feira (22).

Veja as publicações: