Luciano Huck inaugura cenário do novo ‘Domingão’ seguindo superstição

Um fim de semana cheio de estreias e apresentadores ansiosíssimos? Temos, sim! Depois de Marcos Mion quase infartar de emoção ao entrar pelos estúdios do novo Caldeirão, na tarde de ontem, chegou a vez de Luciano Huck preparar seu coração.

Hoje, 5/9, ele começa uma nova empreitada em sua carreira com a estreia do Domingão com Huck. Enquanto o programa não entrar no ar, o público já pode ter um gostinho do que vem por aí através das redes sociais do apresentador.

Em dia tão importante como esse, toda “fézinha” é bem-vinda. Por isso, Huck fez questão de seguir uma superstição conhecida por trazer boa sorte.

“Pé direito é sempre bom”, disse ele ao pisar no cenário novo.

Huck também mostrou outros detalhes do lugar, como o espaço da plateia e o púlpito onde o apresentador irá comandar as dinâmicas e jogos do programa.

