Luciano Huck, William Bonner e mais: Famosos que possuem LGBTQIA+ na família e você não sabia

Com nomes como Pabllo Vittar e Lil Nas X colocando a comunidade LGBTQIA+ em evidência, muito se fala sobre o tema na atualidade. Em suma, no Brasil ano após ano o assunto ganha mais visibilidade e cada vez mais famosos aproveitam seu espaço na mídia para falar sobre o tema.

A princípio, grandes celebridades com William Bonner, Luciano Huck e Marília Gabriela, possuem pessoas que fazem parte da comunidade em suas respectivas famílias. Contudo, muitas vezes grande parte do público não chegam nem mesmo a saber sobre isso. Pensando nisso, nós do OCanal resolvemos lhe mostrar os parentes que fazem parte da sigla e você não fazia ideia. Confira:

Luciano Huck

Há mais de duas décadas no comando de um dos programas mais tradicionais dos sábados na televisão brasileira, Luciano Huck possui um irmão gay. Entretanto, por não dar tantos detalhes de sua vida pessoal aos telespectadores, o veterano não comenta tanto sobre o assunto.

Recentemente, durante o quadro ‘Visitando o Passado’ com Pabllo Vittar, o apresentador abriu o coração e emocionou a todos ao falar sobre sua família. Isso porque, enquanto a cantora falava sobre sua trajetória e dificuldades como integrante da comunidade LGBTQIA+, o veterano deixou claro o orgulho que sente de seu irmão, expondo que ele se assumiu para toda a família ainda com 19 anos.

Além disso, em seu canal do Youtube, Fernando Grostein abriu o coração para explicar como se entendeu como homossexual no passado. “Começou a ficar difícil me relacionar com os meninos da minha idade, porque só falavam de menina e futebol. Eu achava um saco, não gostava, não era minha praia. Nem futebol e nem mulher pelada. Me sentia cada vez mais um E.T., alguém que não pertencia a esse mundo”, disse o irmão de Luciano Huck.