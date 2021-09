Mãe é presa ao deixar filhos de 2 e 8 anos sozinhos para ir a bar tomar ‘litrão’

Uma jovem de 25 anos foi presa nessa quinta-feira (02), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande, por deixar os filhos de 2 e 8 anos sozinhos em casa, para ir a um bar tomar cerveja. O mais novo estava chorando quando a polícia chegou.

A Polícia Militar (PM) recebeu denúncia de abandono de incapaz e ao chegar no endereço indicado se deparou com o imóvel fechado. Os policiais bateram palmas, ligaram a sirene da viatura e só algum tempo depois o caçula colocou a cabeça na janela.

Chorando, o pequeno foi sozinho até os policiais que estavam do lado de fora e ficou com eles por mais um tempo. Os militares então pediram que ele voltasse para casa e chamasse a irmã.

O menino voltou e somente um tempo depois a irmã saiu da casa e após conversas, foi chorando até os policiais.

Cerca de 30 minutos depois, quando os militares chamavam o Conselho Tutelar, a mãe das crianças chegou e disse que havia saído de casa para comprar macarrão instantâneo no mercado e, no retorno, parou no bar.

Ainda segundo a jovem, depois de ter tomado duas garrafas de cerveja de um litro, conhecidos a avisaram que a polícia estava na casa dela e diante disso, pegou carona com eles e voltou à residência.

À polícia, a mãe falou que como cuida sozinha das crianças, costuma deixá-las em casa quando precisa ir ao mercado. Disse ainda que trabalha fazendo faxinas esporadicamente.

A jovem passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (03), sendo determinada a liberdade provisória sem fiança, porém, com a condicional dela ir até a Fundação Social do Trabalho para procurar emprego.