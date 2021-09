Motociclista tem escoriações pelo corpo após ser atingido por carro na BR-364

Um motociclista de 60 anos, ficou com lesões leves pelo corpo, no início da tarde desta quarta-feira (23), após ser violentamente atingido por um carro na rua da Beira, entre as avenidas Pau Ferro e a Das Araras no Bairro Eldorado, zona sul de Porto Velho.

De acordo com informações que a polícia Rodoviária Federal obteve no local, juntamente com testemunhas, dão conta de que tanto carro, quanto a motocicleta seguiam no mesmo sentido, Rua da Beira para Candeias do Jamari, quando o motociclista que seguia do lado da direita tentou fazer uma ultrapassagem na frente do carro para pegar a BR 364 e avançou, sendo atingindo na traseira e vindo a bater o corpo no pára-brisa do carro e sendo jogado no chão após o motorista do carro frear.

Rapidamente a vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento da região para que pudesse recebeu ajuda médica e a PRF fez o teste do bafômetro no motorista dando resultado negativo para embriaguez na direção.