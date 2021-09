Motorista perde controle do veículo, bate em mureta, invade pista contrária e mata motociclista em Rio Branco

A jovem de Maria Josilayne Ferreira Duarte, 24 anos, morreu e uma outra jovem identificada como Gabrielly Lima Mourão, de 19 anos, ficou gravemente ferida, após um grave acidente de trânsito, na noite desta quarta-feira (29), na Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, próximo ao shopping Via Verde, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Gabrielly trafegava sentido shopping/centro, em um carro modelo Sandero, de cor verde e placa NAB 4897, quando acabou perdendo o controle em uma curva, invadiu a pista contrária e o veículo capotou. Durante um dos giros, o carro acabou atingindo uma motocicleta modelo Biz, de cor vermelha e placa QWN 3J12, conduzida por Josilayne. A motociclista foi esmagada pelo veículo, que parou a 10 metros de distância.

Populares que passavam no local prestaram os primeiros socorros a Josilayne, e fizeram massagem cardíaca até a chegada da ambulância de Suporte Avançado do Samu. Os socorristas, ao chegar no local, ainda tentaram reanimar a vítima por alguns minutos dentro da ambulância que serve como UTI, mas a jovem acabou morrendo. O corpo foi levado pela própria ambulância para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

Já Gabrielly ficou dentro do veículo e reclamava muito de dores e que não estava sentindo as pernas. Os socorristas acionaram uma ambulância de suporte básico e conseguiram tirar a motorista de dentro do automóvel, e levaram para interior da ambulância, onde ela recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar do Batalhão de Trânsito, também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. Após a perícia, tanto o veículo quanto a motocicleta, foram recolhidos por um guincho e encaminhados ao pátio do Detran.