No Acre, idoso que estava desaparecido na mata é encontrado pelo Corpo de Bombeiros

Uma guarnição do 6º Batalhão de Educação, Proteção Ambiental e Combate a Incêndio Florestal/Urbano (BEPCIF) realizou, com sucesso, o resgate de um homem desaparecido em Sena Madureira, no Ramal do Pereirinha.

As buscas se alongaram durante diversas horas e contaram, para além da atuação dos bombeiros, com grande apoio da comunidade, que estava presente durante a procura.

Quando localizado, o homem apresentou boas condições de saúde, recebendo o atendimento primário ainda no local. A situação em que ele foi achado foi animadora, já que devido a idade mais avançada, o desaparecimento na floresta poderia tê-lo levado a acidentes ou maiores complicações.