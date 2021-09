Motorista perde controle por causa de buracos e veículo capota na BR-364; 5 pessoas ficaram feridas

Ilan Aragão Bispo, 19 anos, Roberlândia Nery Bispo, 39 anos, Bianca Stefanya Bispo Lima, 19 anos, uma menor de 14 anos e mais uma pessoa que não foi identificada, ficaram gravemente feridos, após um capotamento que aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), no km 52, na BR-364, entre os municípios de Sena Madureira e Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Roberlândia dirigia uma caminhonete Triton L200 de cor branca e trafegava sentido Sena Madureira/Bujari, com a família dela, quando ao passar em uma ponte acabou perdendo o controle devido os vários buracos que têm na pista. O carro saiu fora da pista, capotou e em seguida bateu em uma árvore.

Com o impacto, o carro ficou parcialmente destruído e a motorista e os passageiros ficaram gravemente feridos no acidente.

Motoristas que passavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias sendo uma básica e uma avançada e mais uma ambulância do município do Bujari. Todas as quatro vítimas estão estáveis, somente a menor de 14 anos ficou em estado grave e precisou ser entubada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. A caminhonete foi removida por um guincho após o trabalho de perícia.