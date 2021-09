Mulher acusa jogador de tê-la estuprado após funeral da filha do casal: ‘Me obrigou a fazer sexo oral’

Estados Unidos – Uma denúncia vem abalando o esporte dos Estados Unidos. O jogador de hóquei Evander Kane está sendo acusado pela esposa, Anna Kane, de agressão e de estupro. No processo de divórcio, ela acusa o atleta de ter a obrigado a fazer sexo oral pouco tempo após a morte da filha do casal. As informações são do jornal The Mercury News, de San Jose, nos Estados Unidos.

“No começo, eram apenas agressões verbais. Depois me tornei seu saco de pancadas”, afirmou a mulher do jogador do San Jose Sharks. No relato mais chocante, envolvendo o estupro, Anna afirma que Evander a obrigou a fazer sexo oral em um momento de grande fragilidade, quando o casal havia acabado de voltar do funeral de sua filha recém-nascida, em março de 2019. Dias depois, ela disse que Kane a forçou ter relações sexuais, mesmo ainda não estando fisicamente curada. Segundo a mulher, o vício do jogador em apostas era outro assunto que motivava as agressões. “Pisava em ovos, com medo de que ele ficasse irritado e descontasse sua raiva em mim”, afirmou. Em 2020, durante uma discussão, Kane tentou batê-la enquanto ela amamentava uma outra filha do casal, mas errou o golpe e machucou a criança.