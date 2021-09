Mulher é morta a tiros pelo pai em velório do avô

Um homem identificado como Francisco José de Sousa, de 52 anos, foi preso, na tarde desta sexta-feira (3), suspeito de ter matado a filha durante o velório do avô materno dela, em Itapipoca, no interior do Ceará.

De acordo com a Polícia Militar, o objetivo de Francisco José era assassinar o genro, com quem não tinha uma boa relação. O homem também foi lesionado pelo sogro. O suspeito foi preso em flagrante logo após o crime.

Segundo policiais militares, a técnica de enfermagem Maria Naiara dos Santos Sousa, de 27 anos, o marido e o pai dela moravam em Fortaleza. Na quinta-feira (2), os três foram a Itapipoca para o acompanhar o velório do avô materno da mulher.

Nesta sexta, conforme os agentes, Francisco consumiu bebidas alcoólicas e, na sequência, praticou a ação criminosa, registrada na localidade São Miguel, na cidade do litoral oeste do Estado.

“Em meio a uma bebedeira, o suspeito discutiu e sacou a arma de fogo para matar o genro, mas atingiu a filha”, explicou um policial militar.

INVESTIGAÇÃO

Depois, complementou o servidor público, algumas pessoas tomaram a arma de fogo do suspeito, que saiu do local. Francisco foi encontrado pelos policiais militares em um comércio situado no distrito de Arapari, enquanto estava dormindo.

Ele foi encaminhado à Delegacia Regional do município, que mantém a investigação sobre o assunto. A ocorrência está em andamento, ressaltou a Secretaria da Segurança Pública, em nota.