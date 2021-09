Neymar é o maior craque do Brasil, mas segue lidando mal com críticas

O Brasil venceu o Peru por 2 x 0 nesta noite de quinta (9/9), no último dos três jogos programados nesta janela internacional. Neymar fez um dos gols e chegou a 69 gols pela Seleção Brasileira, em 113 jogos. É o segundo maior artilheiro da Seleção, atrás apenas de Pelé, que tem 77 (em jogos considerados oficiais, 92 no total, como conta a CBF) – e tudo indica que ele irá ultrapassar o Rei. É um grande craque, que, porém, parece mostrar que não consegue lidar bem com as críticas, justas ou injustas.

O Brasil venceu o Peru por 2 x 0 nesta noite de quinta (9/9), no último dos três jogos programados nesta janela internacional. Neymar fez um dos gols e chegou a 69 gols pela Seleção Brasileira, em 113 jogos. É o segundo maior artilheiro da Seleção, atrás apenas de Pelé, que tem 77 (em jogos considerados oficiais, 92 no total, como conta a CBF) – e tudo indica que ele irá ultrapassar o Rei. É um grande craque, que, porém, parece mostrar que não consegue lidar bem com as críticas, justas ou injustas.