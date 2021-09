Neymar, Messi e Mbappé na beca: Dior vestirá jogadores do PSG

No anúncio, o PSG informa o seu interesse no mundo da moda. “Por meio dessa parceria, o Paris Saint-Germain continua seu avanço pioneiro no mundo da moda e estilo de vida; partilha com a Dior a mesma paixão por Paris, com a qual contribuem, através da sua criatividade, para a fazer brilhar em todo o mundo”, diz a nota.

A diretora Artística das coleções masculinas da Dior, Kim Jones, ficará responsável pela criação das roupas, que combinam tons pretos e marinhos, com um toque especial para a equipe. O look casual consiste em uma jaqueta Harrington, um suéter e uma camisa pólo tricotada, todas com um patch bordado com as inscrições “Paris Saint-Germain” e as iniciais “Ícone do CD em couro preto, pontuado com o icônico Dior Oblique.