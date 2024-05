Policiais penais fazem manifestação no Centro de Rio Branco e causam engarrafamento; VÍDEO

As ruas do Centro de Rio Branco estão congestionadas com a manifestação realizada por dezenas de policiais penais, na manhã desta terça-feira (7). Os profissionais estão protestando pelas principais ruas do Centro da capital exigindo valorização da categoria.

Além disso, os policiais também pedem que a categoria faça parte do Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP). Por volta das 11h, os policiais fecharam a Avenida Brasil no cruzamento com a Rua Marechal Deodoro. Segundo informações, os profissionais devem ir para frente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Veja fotos e vídeo: