Pelo menos R$ 100 mil em espécie foram apreendidos nesta terça-feira ( 07) durante a operação Sand Caste, deflagrada pela Polícia Federal em Marechal Thaumaturgo e Cruzeiro do do Sul, no Vale do Juruá. Também foi apreendida uma arma.

Foram cumpridos mais de 20 mandados de busca e apreensão, em Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. A operação atinge em cheio a a administração do prefeito Isaac Piyanko, único líder indígena do Acre eleito para um cargo eletivo.