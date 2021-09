Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

O Verdão chega para o duelo depois de bater a Chapecoense na última rodada do Campeonato Brasileiro por 2 x 0. No entanto, o clube vem de alguns resultado que abalaram a confiança, como as derrotas em casa para o Flamengo e Flamengo. Na semi, a equipe de Abel tentará repetir o bom desempenho apresentado no último compromisso pela Liberta, quando derrotou o São Paulo por 3 x 0.

Muito embalado, o Galo chega mais forte que na última partida, quando despachou o River Plate com sonoros 3 x 0. Agora, a equipe mineira conta com o reforço de Diego Costa no ataque. O clube segue tranquilo na liderança do Brasileiro, com 45 pontos, sete a mais que o Palmeiras, vice-líder. Neste fim de semana, jogando em casa, a equipe de Cuca bateu o Sport por 3 x 0.