Paralimpíada tem quase 300 casos de Covid ligados ao evento

Por medida de segurança, a organização dos Jogos não revelou o nome do atleta, modalidade ou país de origem. Apenas garantiu que ele não se encontrava em estado grave. Foi o primeiro caso de atleta hospitalizado, contando Olimpíada e Paralimpíada. Da mesma forma, a porta-voz do comitê organizador local, Masanori Takaya, não revelou a função do outro trabalhador dos Jogos que foi para o hospital, embora tenha garantido que também não era um caso grave de Covid-19.

Mais de 4,4 mil competidores foram selecionados para competir nos Jogos Paralímpicos, que acabam neste domingo, dia 5. Preocupados com a emergência sanitária, os organizadores reforçaram ainda mais o controle dos atletas às medidas de prevenção contra a doença.

