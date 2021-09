Prefeitura assina Ordem de Serviço para concluir obra de creche que estava parada há quase dez anos

Em uma ato no bairro Miritizal, nesta quarta-feira (29), o prefeito Zequinha Lima autorizou a retomada das obras de uma creche que foi iniciada há quase dez anos e não foi concluída. O município conseguiu superar todos os trâmites burocráticos que emperravam a construção, resgatou R$ 500 mil do Ministério da Educação e vai investir mais de R$ 500 mil de recursos próprios para concluir a obra.

Participaram da solenidade o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior, os deputados estaduais Bestene e Luiz Gonzaga , além dos vereadores Clerton Gaspar, Gilmar Giles, Antônio Cosmo, Betão, Márcio da Farinha , Zaldo Mototaxista e a equipe da prefeitura.

Na assinatura Ordem de Serviço, o prefeito destacou o empenho das equipes das Secretarias de Educação e Administração que tiveram que trabalhar diuturnamente para que o Ministério liberasse os recursos e autorizasse a Prefeitura a dar continuidade no projeto de construção da creche.

“É um sentimento de alegria e de dever cumprido, porque há mais de 9 anos as pessoas do Miritizal aguardavam pela conclusão dessa creche. Entrava prefeito e saia prefeito e as coisas ficaram paradas. Mas, graças ao empenho da nossa equipe de planejamento, conseguimos destravar e fizemos uma economia de recursos próprios do município para que pudéssemos licitar e concluir a obra”, disse Zequinha.

Os representantes dos moradores do Miritizal participaram do ato de assinatura da Ordem de Serviço. O presidente do bairro, parte de baixo, Lourenço Júnior, disse que os pais já não tinham mais esperanças da creche ser concluída.

“O povo já tinha até perdido a esperança, mas, com essa iniciativa do prefeito Zequinha Lima, a gente ver o sonho da população perto de se tornar realidade”, falou Junior.

Também participaram da solenidade, vereadores, servidores da Educação e de outras Secretarias Municipais, o presidente do Conselho Municipal de Diretores Romário Souza, o presidente do Núcleo do Sinteac, Pedro, e vários deputados estaduais, entre eles, o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior.

“Isso só confirma o compromisso da gestão do prefeito Zequinha e do Henrique com a população. Uma obra como essa, de uma creche com capacidade para mais de 200 crianças, que estava há dez anos parada, agora vai dar melhores condições para os pais que precisam trabalhar e poderão deixar os filhos iniciando o seu processo de educação. Isso que é cuidar bem do patrimônio público e das pessoas”, afirmou Nicolau.

O prefeito aproveitou o momento para anunciar que a equipe de planejamento da prefeitura já está concluindo o processo burocrático para, também, retomar as obras de duas quadras esportivas que foram iniciadas no mesmo período da creche e que, da mesma forma, estavam paralisadas durante esse longo tempo.

Fotos: Assessoria